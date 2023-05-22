«Газпром» поглотит государственную компанию Турции?

Российская компания «Газпром» опровергает информацию из турецких СМИ о возможности установления контроля над государственной газовой компанией Турции.

«Информация, распространяемая в ряде турецких СМИ о якобы имевших место переговорах или намерениях в отношении передачи в управление «Газпрому» турецкой компании BOTAS, полностью не соответствует действительности», - говорится в заявлении российского концерна.

Ранее издание Halk TV сообщило со ссылкой на бывшего руководителя направления закупок газа госкомпании BOTAS Али Ариф Актюрка, что «Газпром» якобы может поглотить её в обмен на списание долгов за поставки газа.

«Утверждения о продаже/передаче BOTAS, ведущей государственной энергетической компании в Турции, какой-либо стране или компании, включая «Газпром», не имеют ничего общего с реальностью», - говорится в официальном заявлении турецкой компании.

BOTAS расценила эту публикацию как «целенаправленное и спланированное действие с целью создания спекулятивного негативного эффекта на энергетический сектор». Она добавила, что «оставляет за собой все законные права на защиту в связи с необоснованными претензиями».