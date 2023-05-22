В Госдуме предложили Галкину искупить свою вину

В Госдуме предложили российскому юмористу Максиму Галкину, получившему статус инагента за активную поддержку Украины, выступить перед наемниками ЧВК «Вагнер» и перевести деньги на «СВО», чтобы избавиться от своего статуса.

«Выступление Галкина перед бывшими заключёнными из ЧВК «Вагнер» и гуманитарная помощь зачтётся ему за всю семью», - заявил депутат Дмитрий Кузнецов.

Он выразил мнение, что тех артистов, которые «искупят свои грехи» - помогут мобилизованным, поддержат Россию и публично раскаются, необходимо убирать из реестра иноагентов. С таким предложением Кузнецов обратился к премьер-министру страны Михаилу Мишустину.