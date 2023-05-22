Марджанян: США испытывают на Армении ядерные модули

США предлагают Армении испытать на себе непроверенные ядерные модули, заявил национальный эксперт по энергетике в ООН Ара Марджанян.

«В стране нужно строить станции тех моделей, которые уже хорошо зарекомендовали себя. Эксперименты - дело рискованное, особенно учитывая, что малые модульные реакторы пока недостаточно испытаны.

Еще с 1960-х годов Армения сотрудничает с российской стороной, в результате чего накопила многолетний опыт по строительству и эксплуатации реакторов, опыт по противодействию Спитакскому землетрясению.

Сейчас в мире эксплуатируется всего два небольших модульных реактора. В некоторых странах готовится несколько пилотных проектов, но только время покажет, насколько они надежны и эффективны. В этом вопросе не стоит спешить, тем более из политических соображений», - сказал Марджанян.

Ранее стало известно, что США рассматривают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов в Армении и других государствах Евразии.