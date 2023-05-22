Грузия открывает России окно в Европу

Грузинская авиакомпания Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу.

В Париж улететь можно будет уже в пятницу, 26 мая, пересадка в Тбилиси составит один час, а общее время в пути - более девяти часов.

Рейс в Вену запланирован на воскресенье, 28 мая, пересадка в Грузии также продлится час.

После резонанса, вызванного данной публикацией, в авиакомпании выступили с разъяснением, отметив, в частности, что в России помимо россиян живут иностранцы, которые также могут использовать Грузию в качестве транзитного хаба.

«Прежде всего, хотим напомнить общественности, что уже много лет ведутся разговоры о превращении страны в международный транзитный узел. Несмотря на привлекательность идеи, Тбилисский международный аэропорт не соответствует необходимым стандартам международного хаба.

Проходят годы, и до сих пор на территории аэропорта не удалось построить даже транзитный зал. Поэтому о международном хабе говорить не приходится», - объяснил авиаперевозчик.