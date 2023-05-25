Россия и Турция обсудили азербайджано-армянскую нормализацию

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и посол Турции в Москве Мехмет Самсар обсудили в четверг нормализацию отношений между Баку и Ереваном, а также перспективы восстановления армяно-турецких связей.

Об этом сообщили в МИД России.

«Обсуждена реализация трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России. Была затронута также тематика перспектив восстановления армяно-турецких связей», - говорится в сообщении по итогам встречи.