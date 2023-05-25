США решительно осудили нуклеаризацию Беларуси

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в четверг, 25 мая, заявил, что Соединенные Штаты решительно осуждают перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь.

«Мы решительно осуждаем эту договоренность (о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси), это очередной образец безответственного поведения, которое мы наблюдаем со стороны России», - сказал Миллер журналистам.

При этом он отметил, что США не видят причин менять свой подход в вопросе готовности ядерных сил.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российское тактическое ядерное оружие уже начало перемещаться в республику.