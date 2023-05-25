Новые прогнозы от Медведева по Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале предрек «скорый распад Украины» и описал сценарии, по которым, по его мнению, это может произойти.

«Я недавно писал, почему исчезнет Украина.

Теперь пора сказать, как исчезнет Украина, а также каков риск возобновления конфликта в Европе и в мире.

Это будет зависеть от того, по какому пути пойдет процесс распада этого умирающего государства вследствие проигранного военного конфликта. Их два.

Либо путь относительно медленной эрозии украинской государственности с постепенной утратой остающихся элементов государственного суверенитета. Либо путь ее моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности. В любом случае после такого распада вероятны три варианта развития событий.

Первый. Западные области Украины переходят под контроль ряда государств Евросоюза с осуществлением последующего «аншлюса» этих земель государствами-реципиентами. При этом сохранится и некая «ничейная» украинская территория, которая втиснута между Россией и землями, которые перешли под суверенитет ряда европейских стран.

Оставшаяся бесхозяйная территория объявляет о своем преемстве от прежней Украины, о своей международной правосубъектности и о намерении возврата утраченных земель всеми способами. Естественно, имея в виду только те земли, которые вошли в состав России.

Одновременно эта «новая» Украина немедленно заявляет о желании вступить в Евросоюз и НАТО, что и происходит в среднесрочной перспективе. Вооруженный конфликт через короткое время возобновляется, превращаясь в перманентный, но с угрозой его быстрого перетекания в полноценную третью мировую войну.

Второй. Украина исчезает после завершения СВО в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза. Формируется правительство Украины в изгнании в одной из европейских стран.

Конфликт прекращается с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе, но с сохранением террористической активности украинских нацистов, которые окажутся рассредоточены на территории государств ЕС, получивших западноукраинские земли. Риск возобновления полноценного конфликта или его перерастания в мировую войну в этом случае может считаться умеренным.

Третий. Происходит то же, что и в первом случае, но с противоположным знаком. Западные земли Украины присоединяются к ряду стран ЕС.

Народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины в рамках ст. 1 Устава ООН немедленно заявляет о своем самоопределении путем вступления в Российскую Федерацию. Его просьба удовлетворяется, и конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе.

Других вариантов просто нет. И это уже всем понятно, даже если кому-то там, на Западе, в этом неприятно признаться», - написал Медведев.