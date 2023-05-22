Вице-премьер России Алексей Оверчук рассказал, какие технические неурегулированные вопросы остаются между Арменией и Азербайджаном.

«Это технические, но очень важные детали. Речь идет именно о порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией. Как будет осуществляться пограничный и таможенный контроль», - рассказал Оверчук.

По его словам, именно эти вопросы вице-премьеры будут обсуждать в Москве через неделю.