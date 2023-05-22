Китай отказывается от российского газа

Китай может затянуть строительство газопровода «Сила Сибири-2», отдав предпочтение проекту центральноазиатского трубопровода для поставок газа из Туркмении, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства из числа высокопоставленных китайских чиновников и представителей нефтегазовой отрасли, вместо проекта «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд куб. м, который продвигает Россия, Китай решил отдать приоритет новой ветке газопровода из Туркмении - «Линии D».

Собеседники агентства отмечают, что Пекин дал зеленый свет проекту, несмотря на то, что туркменский газ обходится Китаю на 30% дороже российского.

Reuters указывает, что в совокупности многолетние контракты Китая на поставку газа по трубопроводам из Туркмении удовлетворят 20% текущего спроса Китая.