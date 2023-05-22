Путин: Неурегулированные вопросы носят технический характер

В целом, несмотря ни на какие сложности или проблемы, которых еще достаточно, все-таки ситуация (по азербайджано-армянским отношениям) развивается в направлении урегулирования. Одно из этих направлений - это работа по транспортным коммуникациям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, Армении и России в Москве.

По словам Путина, на встрече трех лидеров с глазу на глаз достигнута договоренность о том, чтобы в ближайшее время, через неделю, организовать встречу вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, которые «снимут пока, так скажем, незачищенные вопросы».

Неурегулированные вопросы, отметил Путин, носят чисто технический характер. «Вопрос в терминологиях. Конечно, за этими терминами должно стоять точное понимание реалий и событий, которые последуют за подписанием соответствующих документов. Но, на наш взгляд, это преодолимые препятствия», - сказал он.

«Мне кажется, что это хорошая договоренность, которая вселяет надежду на то, что нерешенные вопросы будут решены», - сказал президент России.

«Именно в этом формате (лидеров Азербайджана, РФ и Армении) удалось многого добиться и осенью 2020 года, когда были не только прекращены боевые действия, но затем запущена и работа по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций, по делимитации границы, - заметил президент России, - добавив, что считает это залогом успешного решения вопросов».