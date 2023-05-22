Синан Оган: Ильхам Алиев мне не звонил

Кандидат в президенты Турции азербайджанского происхождения от коалиции Ata Синан Оган опроверг слухи о том, что получал звонок от президента Азербайджана Ильхама Алиева c просьбой поддержать на выборах Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Однозначно заявляю, президент Ильхам Алиев мне не звонил. Никаких месседжей от Ильхама Алиева я не получал», - сказал Оган.

Он отметил, что не считает Ильхама Алиева человеком, который может вмешиваться в дела Турции.

«Я его глубоко уважаю как главу тюркского государства, так же, как и лидеров Казахстана, Туркменистана и других тюркских стран.

Азербайджан не вмешивается во внутренние дела Турции точно так же, как Турция не вмешивается во внутренние дела Азербайджана. Поэтому нельзя верить подобным бессмысленным утверждениям», - сказал Оган.

Турецкий оппозиционер также опроверг информацию о наличии у него активов в Азербайджане: «Потом говорят, что у меня в Азербайджане есть нефтескважины и еще много чего. Где эти нефтескважины? Во время выборов у меня в автобусе заканчивался бензин. Это заметил незнакомый нам человек, который оказался работником АЗС и заправил нам бак за свой счет».