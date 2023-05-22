Эрдоган отказался от дебатов с Кылычдароглу: Нам нечего обсуждать

Президент Турции Тайип Эрдоган отклонил предложение единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу провести телевизионные дебаты, отметив, что им не о чем говорить. Об этом он заявил в интервью телеканалам CNN Türk и Kanal D.

Кылычдароглу в четверг вызвал действующего главу республики на телевизионные дебаты, чтобы доказать «сотрудничество Эрдогана с террористами». Эрдоган заявил, что если Кылычдароглу не сможет доказать его сотрудничество с террористами, то он является «бесчестным человеком».

«Теперь он зовет меня на телевидение. О чем ты со мной будешь говорить? У него нет никаких достижений, нет видения. Мне с тобой обсуждать больницу Управления социального страхования в (стамбульском) районе Окмейданы? Или поговорим о том, как ты отдал 40 мест в парламенте тем, кто даже 1% голоса не получил на выборах?» - заявил Эрдоган.

Кылычдароглу возглавлял Управление соцстрахования в 90-е годы XX века.

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая.