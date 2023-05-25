Украина атакует и Краснодар

По данным мэра города Евгения Наумова, в результате инцидента в офисном здании повыбивало окна, а в стоящем рядом частном доме оказалась повреждена кровля. Также частично были выбиты окна в пятиэтажке по улице Гаражной. Предварительно, никто не пострадал.

Ночью 26 мая беспилотники атаковали Краснодар. Как сообщили в региональном оперативном штабе, один из взрывов прогремел в 4:17 по местному времени в районе улицы Морская, которая находится в центре города.

Над городом работала система ПВО, а в атаке были задействованы несколько дронов, пишет Baza. В свою очередь, телеграм-канал Shot опубликовал кадры обломков сбитого дрона. «Местные жители утверждают, что сначала слышали громкое жужжание в небе, а затем два взрыва», — пишет Shot.

Как уточняет Baza, между взрывами прошло около 12 минут. Минимум один из беспилотников был сбит. Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб. По словам местной жительницы, рядом с упавшим беспилотником обнаружены некие «кассеты с шариками и иголочками». Вероятной целью дронов могла быть вышка сотовой связи на Морской улице, отмечает Shot.

Официально в региональном оперативном штабе версию с беспилотниками пока не подтвердили. Причина взрыва также не названа.

Ранее Краснодар не подвергался атакам дронов. Целями ударов был Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Его атаковали 4 и 5 мая. После второго налета дронов на НПЗ начался пожар. Тогда на заводе произошло три взрыва. Один из резервуаров был разрушен, а второй загорелся. Пострадавших не было. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что площадь возгорания на НПЗ составила 400 кв. метров.