Наиболее распространенными минами при расчистке территорий являются пластиковые мины, которые производятся в Армении, заявил заместитель председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию Самир Поладов.

По его словам, произведенные в Армении мины являются своего рода копиями произведенных в России, между ними имеются лишь небольшие различия.

Поладов отметил, что около 70% зарегистрированных до настоящего времени разрывов мин произошли за прежней линией соприкосновения. Он подчеркнул, что для проведения строительных работ эти районы должны быть предварительно разминированы: «В этих районах обнаружены кассетные боеприпасы, противопехотные и противотанковые мины, неразорвавшиеся боеприпасы. Больше всего встречаются пластиковые мины армянского производства.