Новшество в тарифе İstəSən!

Azercell Telecom представил новшество в рамках тарифного пакета IstəSən, который дает клиентам свободу выбора и возможность создания собственного тарифа. На основании запросов, поступивших от абонентов, к базовому пакету тарифа İstəSən помимо 30 минут звонков внутри страны, 3 ГБ интернета добавлена еще и возможность безлимитной переписки в WhatsApp.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Azercell по ссылке https://bit.ly/istesen_yeni

Тариф İstəSən — первый и единственный цифровой тариф, в рамках которого абоненты могут свободно формировать собственные мобильные планы на основе своих предпочтений. Он включает в себя минуты внутри страны, основной интернет-трафик, а также дополнительные интернет-пакеты для Instagram, Facebook, YouTube и TikTok. Цена тарифа варьируется в зависимости от дополнительных услуг, вносимых в базовый пакет, и чем больше их становится, тем выгоднее. Изменения в план тарифа можно вносить только в приложении Kabinetim.

Принимая во внимание потребности и интересы своих абонентов, Azercell продолжает создавать доступные предложения, расширяя спектр собственных продуктов и технологических решений.