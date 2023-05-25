Кабмин обсудил судьбу аварийных зданий
Накануне под председательством премьер-министра Азербайджана состоялось совещание, посвященное обсуждению проекта Государственной программы «Об обновлении и капитальном ремонте многоквартирных жилых зданий, оказавшихся в аварийном и недопустимом состоянии, в 2023-2028 годах».
Согласно сообщению пресс-службы Кабинета Министров, в совещании принимали участие руководители соответствующих структур.
В ходе совещания состоялось обсуждение проекта программы, даны поручения, связанные с подготовкой окончательного варианта с учетом предложений.