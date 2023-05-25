Как уже сообщалось, в ночь на 26 мая беспилотники атаковали Краснодар. Над городом работала система ПВО, в атаке были задействованы несколько дронов, заявляли российские телеграм-каналы. А в Белгородской области в поселке Октябрьский беспилотник сбросил взрывное устройство на здание «Газпрома».

The Moscow Times пишет, что за последние сутки шесть российских регионов - от Белгорода до Санкт-Петербурга - оказались под ударами ракет, беспилотников и диверсантов.

Помимо атак на Краснодар и Белгородскую область, в Ростовской области вечером 25 мая ракета украинского ракетно-тактического комплекса «Гром» была сбита силами ПВО в районе Морозовска, где находится Морозовский военный аэродром. Аэродром расположен примерно в 150 км от границы Луганской области. На нем базируется 559-й бомбардировочный авиаполк, входящий в 4-ю Краснознаменную армию Военно-воздушных сил, которая участвует в атаках на Украину.

В Брянской области три боевых дрона с разницей в 15 минут атаковали село Стратива Стародубского района, расположенного в 4 км от границы. Около шести вечера 25 мая два беспилотника поочередно сбросили неустановленную взрывчатку в поле, а после этого появился дрон, который нес заряд от РПГ. Его удалось сбить из стрелкового оружия.

В Санкт-Петербурге днем 25 мая на станции «Дачное» на перегоне Боровая — Лигово диверсанты сожгли релейный шкаф, сообщает Shot. Дежурный увидел следы взлома вентиляционных отверстий шкафа и следы гари на оборудовании. Диверсантов пока не нашли.

В Москве неизвестные ночью 26 мая также подожгли релейный шкаф недалеко от станции «Чухлинка» в Восточном округе столицы. Как пишет Baza, в связи с инцидентом правоохранительные органы разыскивают троих человек, которых запомнил очевидец. По его словам, он сначала принял их за железнодорожных работников, но потом увидел пламя. Когда поджигатели заметили его, они убежали в сторону Рязанского проспекта. Ведутся их поиски.