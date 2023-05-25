Турецкую лиру снова трясет

Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня в 20 по отношению к доллару в пятницу в преддверии второго тура президентских выборов, которые состоятся 28 мая, об этом пишет Reuters.

Сообщается, что лира к утру снизилась на 0,3% - до 19,99 за доллар. Спрос на валюту в стране вырос в период выборов на фоне ожиданий, что лира продолжит свое снижение, потеряв 44% своей стоимости в 2021 году и 30% в 2022 году.

Потери лиры в этом году в основном были вызваны разрушительными землетрясениями в феврале, которые унесли жизни более 50 000 человек и вызвали масштабные разрушения в крупном регионе на юге Турции.