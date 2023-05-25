Прогноз от Медведева: Война в Украине на десятилетия
Война в Украине затянется на десятилетия и будет продолжаться до тех пор, пока в Киеве находится «нацистская власть». Такой прогноз прозвучал от зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
«Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве», — сказал Медведев, которого цитируют российские СМИ.
Накануне Медведев в своем телеграм-канале представил три варианта будущего Украины после войны. В каждом из них страна перестает существовать как независимое государство.
В первом случае, по мнению Медведева, страны ЕС возьмут под контроль западные области Украины. При этом останется «некая ничейная украинская территория», которая объявит о «своем преемстве от прежней Украины», а также о намерении вернуть захваченные Россией территории и вступить в ЕС и НАТО. Это приведет к возобновлению боевых действий.
Во втором сценарии Медведева Украина «исчезает в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза», после чего в ЕС формируют правительство Украины. В третьем варианте западные регионы страны присоединятся к странам ЕС, а центральные и «некоторые иные бесхозяйные области» вступают в состав России. «Конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе», — резюмировал Медведев.
При этом он подчеркнул, что Россию устроит только третий из описанных вариантов.