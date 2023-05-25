Прогноз от Медведева: Война в Украине на десятилетия

«Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве», — сказал Медведев, которого цитируют российские СМИ.

Война в Украине затянется на десятилетия и будет продолжаться до тех пор, пока в Киеве находится «нацистская власть». Такой прогноз прозвучал от зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Накануне Медведев в своем телеграм-канале представил три варианта будущего Украины после войны. В каждом из них страна перестает существовать как независимое государство.

В первом случае, по мнению Медведева, страны ЕС возьмут под контроль западные области Украины. При этом останется «некая ничейная украинская территория», которая объявит о «своем преемстве от прежней Украины», а также о намерении вернуть захваченные Россией территории и вступить в ЕС и НАТО. Это приведет к возобновлению боевых действий.

Во втором сценарии Медведева Украина «исчезает в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза», после чего в ЕС формируют правительство Украины. В третьем варианте западные регионы страны присоединятся к странам ЕС, а центральные и «некоторые иные бесхозяйные области» вступают в состав России. «Конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе», — резюмировал Медведев.

При этом он подчеркнул, что Россию устроит только третий из описанных вариантов.