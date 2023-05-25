Министр обороны отправился в Грузию
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 26 мая отправился в Грузию по приглашению своего грузинского коллеги Джуаншера Бурчуладзе.
Гасанов будет участвовать в военном параде по случаю Дня независимости Грузии в качестве почетного гостя.
Отметим, что военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева Национального университета обороны принимает участие в ряде мероприятий, посвященных Дню независимости Грузии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!