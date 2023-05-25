В США вынесли самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия

Ранее присяжные признали Родса виновным в сговоре с целью мятежа, который должен был помешать мирной передаче власти от Дональда Трампа к Джо Байдену.

Суд в США приговорил основателя и лидера ультраправой организации Oath Keepers Стюарта Родса, руководившего действиями своих сторонников в ходе беспорядков 6 января 2021 года, к 18 годам тюрьмы, сообщает CNN.

Согласно телеканалу, это первый приговор по данной статье за последние десятилетия. Также это самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия. Тем не менее, уточняет CNN, сторона обвинения запрашивала для Родса еще больше — 25 лет лишения свободы.

В то же время Родс своей вины не признал, а перед вынесением приговора заявил, что является политическим заключенным.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который к тому времени проиграл выборы, но еще не покинул пост президента США, взяли штурмом здание Конгресса во время утверждения итогов президентских выборов. Пойти к Капитолию своих сторонников призывал сам Трамп. В ходе беспорядков погибли пять человек. Более 140 полицейских получили ранения.