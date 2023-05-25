Дорожная полиция и AYNA наводят порядок на трассе Сумгаит – Баку

Главное управление государственной дорожной полиции совместно с Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) проводят рейды на трассе Сумгаит – Баку с целью устранения длинных пробок, хаоса и беспорядка на этой территории, а также перенаправлению части транспортного потока к станции метро «Автовокзал».

В ходе рейдов на некоторых водителей, осуществляющих незаконные пассажироперевозки в Баку, были наложены штрафы. Имел место и вопиющий случай. Так, водитель автобуса Mercedes Sprinter с государственным номером 50-EM-349 Гасымов Эльчин Садай оглу, оказав сопротивление полиции, отказался следовать к станции метро «Автовокзал». Упорно желая продолжить свой путь до станции метро «20 Января», он направил транспортное средство на сотрудников правоохранительных органов. Оставив автобус на проезжей части и заперев его двери, дебошир парализовал движение транспорта на и без того перегруженной дороге. Водитель уже привлечен к ответственности. Но сам факт заслуживает внимания общественности.