Медведев: пока есть Зеленский, переговоры с Украиной невозможны

Переговоры России с Украиной невозможны, пока существует «киевский режим» и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны», — сказал он в ходе визита во Вьетнам.

В то же время Медведев признал, что Москве и Киеву рано или поздно придется договариваться, однако ситуация для России с точки зрения переговоров не изменится, пока у власти в Украине находятся «эти люди», передают российские СМИ.

При этом Медведев подчеркнул, что все планы урегулирования ситуации в Украине, которые предлагаются разными странами, необходимо изучать.

Ранее с мирными инициативами выступили несколько сторон. Президент Украины Владимир Зеленский и страны Запада заявляют об украинской формуле мира, согласно которой Украина должна вернуть свои территории в границах 1991 года, а Россия должна выплатить репарации.