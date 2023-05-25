Экс-советник госсекретаря США: Мирное соглашение должно включать суверенитет и территориальную целостность

Бывший исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США и бывший старший советник по переговорам на Кавказе Филипп Рикер подчеркнул позитивную роль Вашингтона в стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

Отвечая на вопрос о сходстве политических процессов в Украине и на Южном Кавказе, Рикер отверг возможность повторения украинского сценария, подчеркнув позитивную роль Соединенных Штатов в переговорах между Ереваном и Баку.

По его словам, лидеры Азербайджана и Армении «должны встретиться и выслушать друг друга, поговорить друг с другом, как можно больше участвовать в диалоге, чтобы лучше понять друг друга, понять, в каком направлении они движутся и какие есть опасения».

Он отметил, что мирное соглашение должно включать в себя различные концепции, частью которых являются суверенитет и территориальная целостность.

По мнению Рикера, обеспечение безопасности на Южном Кавказе создаст широкие возможности для развития торговли, энергетических программ, инфраструктур в регионе.

Экс-советник также подчеркнул необходимость демаркации и делимитации границ, назвав это «частью продолжительного процесса».