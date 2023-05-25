Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 12:45

После предупреждений начальника штаба израильской армии и других армейских командиров о возможности войны с Ираном Тегеран продемонстрировал свою новую баллистическую ракету с дальностью действия 2 тысячи километров. Конструкция ракеты позволяет ей поразить Израиль: Министерство обороны исламской республики заявляет, что баллистическая ракета «Хайбар» несет 1,5-тонную боеголовку. Это новая версия баллистической ракеты «Хуррамшехр», работающая на жидком топливе.

Ракета «Хайбар» была представлена вместе с копией мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима в прямом эфире государственного телевидения. Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани заявил, что ракета была создана в рамках шагов по «оказанию всесторонней поддержки нашим друзьям и странам, которые находятся на пути борьбы против системы господства». «Наше послание врагам Ирана заключается в том, что мы будем защищать страну и ее достижения», — сказал Аштиани, сообщает IRNA. «Послание же нашим друзьям состоит в том, что мы хотим помочь региональной стабильности». По данным государственных СМИ Ирана, скорость высокомобильной оперативно-тактической ракеты «может достигать 16 Маха вне атмосферы и 8 Маха внутри атмосферы». Напомним, два дня назад начальник штаба израильской армии Герци Халеви предупредил, что в ближайшее время могут начаться боевые действия против Ирана. По его словам, Тегеран приближается к такому этапу своей ядерной программы, что Израиль обязательно будет вынужден принять меры. «Иран добился большего прогресса в обогащении урана, чем когда-либо прежде. Не вдаваясь в подробности, отмечу: на горизонте возможны негативные события, которые могут побудить к действиям», — сказал Халеви.

Согласно просочившемуся в даркнет отчету американской разведки, Вашингтон не знает, насколько серьезны планы Израиля по началу военных операций против Ирана. По данным израильских СМИ, в нем отмечается, что ВВС Израиля в феврале провели масштабные учения, имитирующие удары по ядерным объектам Ирана. Но в ЦРУ не знают, каковы планы Нетаньяху. «ЦРУ не знает ближайших планов и намерений Израиля», — добавляется в отчете, предполагая, что «Нетаньяху, вероятно, рассчитывает, что Израилю потребуется нанести удар по Ирану, чтобы сдержать его ядерную программу, и сталкивается с уменьшающимся военным потенциалом, чтобы помешать иранской программе обогащения». Отсутствие должной информации у ЦРУ означает ее отсутствие и у Белого дома. Тем не менее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан недавно намекнул, что президент США ничего против такого развития событий не имеет.