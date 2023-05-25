Израильские генералы пригрозили войной. Иран запустил новую ракету горячая тема
После предупреждений начальника штаба израильской армии и других армейских командиров о возможности войны с Ираном Тегеран продемонстрировал свою новую баллистическую ракету с дальностью действия 2 тысячи километров.
Конструкция ракеты позволяет ей поразить Израиль: Министерство обороны исламской республики заявляет, что баллистическая ракета «Хайбар» несет 1,5-тонную боеголовку. Это новая версия баллистической ракеты «Хуррамшехр», работающая на жидком топливе.
Ракета «Хайбар» была представлена вместе с копией мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима в прямом эфире государственного телевидения.
Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани заявил, что ракета была создана в рамках шагов по «оказанию всесторонней поддержки нашим друзьям и странам, которые находятся на пути борьбы против системы господства».
«Наше послание врагам Ирана заключается в том, что мы будем защищать страну и ее достижения», — сказал Аштиани, сообщает IRNA.
«Послание же нашим друзьям состоит в том, что мы хотим помочь региональной стабильности».
По данным государственных СМИ Ирана, скорость высокомобильной оперативно-тактической ракеты «может достигать 16 Маха вне атмосферы и 8 Маха внутри атмосферы».
Напомним, два дня назад начальник штаба израильской армии Герци Халеви предупредил, что в ближайшее время могут начаться боевые действия против Ирана. По его словам, Тегеран приближается к такому этапу своей ядерной программы, что Израиль обязательно будет вынужден принять меры.
«Иран добился большего прогресса в обогащении урана, чем когда-либо прежде. Не вдаваясь в подробности, отмечу: на горизонте возможны негативные события, которые могут побудить к действиям», — сказал Халеви.
Согласно просочившемуся в даркнет отчету американской разведки, Вашингтон не знает, насколько серьезны планы Израиля по началу военных операций против Ирана. По данным израильских СМИ, в нем отмечается, что ВВС Израиля в феврале провели масштабные учения, имитирующие удары по ядерным объектам Ирана. Но в ЦРУ не знают, каковы планы Нетаньяху.
«ЦРУ не знает ближайших планов и намерений Израиля», — добавляется в отчете, предполагая, что «Нетаньяху, вероятно, рассчитывает, что Израилю потребуется нанести удар по Ирану, чтобы сдержать его ядерную программу, и сталкивается с уменьшающимся военным потенциалом, чтобы помешать иранской программе обогащения».
Отсутствие должной информации у ЦРУ означает ее отсутствие и у Белого дома. Тем не менее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан недавно намекнул, что президент США ничего против такого развития событий не имеет.
«Мы ясно дали понять Ирану, что ему никогда не будет позволено получить ядерное оружие», — сказал Салливан, повторяя часто озвучиваемую линию текущей администрации.
«Как неоднократно подтверждал президент Байден, он предпримет действия, необходимые для подтверждения этого заявления, в том числе путем признания свободы действий Израиля», — добавил он.
Заявление Салливана представляет собой самый сильный сигнал о том, что администрация не будет возражать против односторонних действий Израиля. Эту риторику поддержали и другие представители Белого дома. В феврале посол США в Израиле Том Найдс заявил, что «Израиль может и должен делать все, что ему нужно, чтобы решить свои дела [с Ираном]. А мы их поддержим».