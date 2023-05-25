Россия ударила по поликлинике в Днепре: один человек погиб, растет число раненых видео; обновлено 13:38
Генпрокуратура Украины уточняет, что российский ракетный удар в Днепре был нанесен по медучреждению и ветеринарной клинике. В результате удара возник пожар. По обновленным данным, один человек погиб, еще 16 получили ранения. Также повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили.
Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщает, что среди пострадавших при обстреле Днепра двое детей. По его данным, загорелись два здания. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.
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Один человек погиб и еще 15 получили ранения в результате российского ракетного удара по больнице в Днепре, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Российские террористы еще раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным, — пишет он в телеграме. — Должны победить этих изуверов безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время — это наши люди. А наши люди — это самое дорогое, что есть в Украине».