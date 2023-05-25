Генпрокуратура Украины уточняет, что российский ракетный удар в Днепре был нанесен по медучреждению и ветеринарной клинике. В результате удара возник пожар. По обновленным данным, один человек погиб, еще 16 получили ранения. Также повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили.

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщает, что среди пострадавших при обстреле Днепра двое детей. По его данным, загорелись два здания. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.