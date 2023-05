Имран Хан не планирует покидать Пакистан

Экс-премьер Пакистана Имран Хан попал в список политиков из его партии "Техрик-и-Инсаф" ("Движение за справедливость"), которым запрещен выезд из страны, однако он заявил, что и не планировал уезжать, об этом он написал в своем Twitter.

Как сообщает Geo News, некоторые руководители партии "Техрик-и-Инсаф" за последние три дня пытались покинуть Пакистан и были остановлены в аэропортах.

По сообщению газеты Nation, лидер входящей в правящую коалицию Пакистанской народной партии Файсал Карим Кунди заявил, что Хан скоро подаст заявление на политическое убежище в США.

I want to thank the government for putting my name on the ECL as I have no plans to travel abroad, because I neither have any properties or businesses abroad nor even a bank account outside the country.



If and when I do get an opportunity for a holiday, it will be in our…