В рамках мероприятий «Переговоры о сотрудничестве» между Министерством обороны Азербайджана и Федеральным Министерством обороны Германии в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась рабочая встреча с группой офицеров по вопросам Стратегических коммуникаций этой страны.

На встрече с участием рабочей группы, созданной в связи с реализацией Коммуникационной стратегии Министерства обороны Азербайджана, немецким представителям была предоставлена подробная информация о деятельности министерства в области коммуникаций, в том числе о мерах по борьбе с информационными и психологическими операциями в 44-дневной Отечественной войне.

Гости представили брифинги по стратегическим коммуникациям, в том числе по организации работы по связям с общественностью и другим вопросам.

Была особо подчеркнута важность подобных встреч и взаимных визитов с точки зрения обмена опытом в области коммуникаций.

В рамках визита делегация посетила печатные органы Министерства обороны, ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание», компанию «Общественное телевидение и радиовещание» и Бакинский медиа-центр. Гостям была предоставлена подробная информация о проделанной работе в военно-патриотической области.