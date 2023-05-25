Эрдоган призывает граждан Турции активно участвовать в выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны принять активное участие в предстоящем втором туре президентских выборов, вместе «открыть двери для новой эры Турции». Об этом турецкий лидер написал на своей странице в Twitter в преддверии второго тура президентских выборов, которые пройдут в Турции в воскресенье, 28 мая.

Глава турецкого государства выразил уверенность в том, что граждане страны в воскресенье объединятся вокруг видения «Век Турции».