Госдеп о кандидатуре нового посла США в Азербайджане

В ответ на вопрос, адресованный по соответствующей теме, Миллер заявил, что Госдеп выступает за скорейшее утверждение кандидатуры Марка Либби, выдвинутого президентом США Джозефом Байденом еще в мае прошлого года: «Мы поддерживаем быстрое подтверждение нашего кандидата. Если есть какие-либо дополнительные вопросы по этому поводу, вам, вероятно, следует направить их в Капитолий».

Отметим, что срок полномочий посла США в Азербайджане истек в июле прошлого года.

25 мая 2022 года президент США Джозеф Байден внес предложение в Комитет по международным отношениям Конгресса о назначении дипломата Марка Либби послом в Азербайджане.

Однако 3 января этого года предложение относительно его кандидатуры было возвращено в администрацию Байдена. В тот же день Госдепартамент снова выдвинул его кандидатуру.

Либби в настоящее время работает в Национальном военном колледже в Вашингтоне.