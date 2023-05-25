Жителей Азербайджана предупреждают...

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана рекомендует воздержаться от поездок в районы, где происходят наводнения и сели, и немедленно подниматься на близлежащую высоту в случае возникновения опасности.

Как говорится в cообщении МЧС, в сильную ветреную погоду рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями.

Также, учитывая сложности, создаваемые сильным ветром при тушении возникающих пожаров, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева обратилась к гражданам, проживающим в горных районах и у рек. Она отметила, что в настоящее время селевой поток проходит через участок Гянджачай - Алаханчаллы (территория Дашкесана): "Ожидается, что в ближайшее время он достигнет пункта Зурнабад. До конца месяца ожидаются селевые потоки и наводнения в горных и предгорных районах. В этот период не рекомендуется находиться в горных местностях и у рек. Окрестности рек всегда опасны. Иногда люди наблюдают за селевыми потоками вблизи, но это очень опасно, так как направление потока может измениться в любой момент. Как только начинается селевой поток, территорию следует немедленно покинуть".