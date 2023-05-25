Алиев выделил деньги на капремонт дороги в Зангилане
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 мая подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Горадиз - Зангилан Зангиланского района Азербайджана, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, на осуществление капитального ремонта автодороги Горадиз - Зангилан протяженностью 61 км, расположенной на территории Зангиланского района, входящего в состав Восточно-Зангезурского экономического района, из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год, Государственному агентству автомобильных дорог выделяется 31,4 млн манатов.