Президент Грузии: Неужели наше достоинство продается за 200 миллионов?

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала власти за возобновление прямого авиасообщения с Россией и задалась вопросом о введении ограничений против прибывших в страну россиян, сообщают грузинские СМИ.

Зурабишвили, комментируя восстановление авиасообщения с Россией, заявила, что для нее является оскорбительным, когда власти подсчитывают предварительный доход, который республика может получить от полетов.

"Для меня является непонятным и оскорбительным, когда сегодня мы считаем, сколько миллионов принесет нам "подарок полетов". Неужели наше достоинство продается за 200 или 300 миллионов?" - сказала Зурабишвили.

Она отметила, что правительству следует приложить больше усилий для выработки разумной политики с международными партнерами и использовать исторический момент для вхождения Грузии в Евросоюз.