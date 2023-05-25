48 F-16, чтобы освободить Украину

Для освобождения Украины от России необходимо 48 истребителей F-16. Такое заявление Министерство обороны Украины сделало в своем Twitter.

«4 эскадрильи F-16 (48 самолетов) — это именно то, что нам нужно для освобождения страны от агрессора», — говорится в публикации.

Ранее в Пентагоне заявили, что не будут возражать против передачи Украине американских истребителей F-16 третьими странами.