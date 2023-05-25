Провал спецслужб Германии: неизвестный проник в кортеж Шольца

В Германии неизвестный человек въехал в кортеж канцлера Олафа Шольца, об этом пишет BILD.

По информации немецкого издания, Шольц находился на мероприятии в здании Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне. После этого он вместе с министром финансов Кристианом Линднером отправился в аэропорт в сопровождении полицейских и охраны. Неизвестный мужчина на машине присоединился к правительственным автомобилям в районе аэропорта и вместе с сопровождением проехал на аэродром. Там беспрепятственно подошел к канцлеру, пожал руку и обнял его.

Шольц не стал сопротивляться, подчеркивает газета. Эксперты заявили изданию о "небывалом провале спецслужб".

