Тяжелое ДТП в Габале: 15 раненых
В связи с дорожно-транспортным происшествием в Габале на территорию привлечены бригады врачей станции скорой и неотложной медицинской помощи «103».
Как сообщили в TƏBİB, 15 пострадавших в результате ДТП госпитализированы в Габалинскую центральную районную больницу.
В настоящее время в отделении интенсивной терапии медицинского учреждения продолжается лечение 3 тяжело пострадавших, в отделении неотложной медицинской помощи - лечение 12 человек, состояние их оценивается как средней степени тяжести.