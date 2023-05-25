Армянские власти замешаны в «кокаиновом деле»?

К ввозу в Армению крупной партии кокаина, из-за которой возбуждено уголовное дело, могут быть причастны известные представители властей страны, пишут армянские СМИ со ссылкой на свои источники.

«Правоохранители выяснили, что в деле замешаны известные представители действующей власти Армении», - указывается в публикации с обещанием обнародовать имена в ближайшие дни.

СНБ Армении 17 мая сообщила о задержании 1 тонны кокаина стоимостью 250 млн евро, который транзитом через Италию и Грузию был ввезен в Армению компанией, специализирующейся на импорте фруктов из Эквадора.

Премьер Армении Никол Пашинян уточнил 24 мая, что получателем кокаина была «известная компания по импорту бананов в республику», владелец которой - бывший депутат парламента страны, член Республиканской партии Армении (РПА), объявленный в розыск. Его имя Пашинян не назвал.