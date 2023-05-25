Фарид Гаибов о допуске России и Беларуси к международным соревнованиям

Как известно, в Исполком FIG входит и президент Европейской гимнастики, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов. Он прокомментировал для haqqin.az ситуацию с возвращением россиян и белорусов.

«Решение было отложено до июля, когда состоится следующее заседание Исполкома FIG, - поясняет президент Европейской гимнастики. - Для этого есть ряд причин. В частности, это определение критериев нейтралитета российских и белорусских спортсменов, это допинговые вопросы и т.д. Лишь поэтому на майском заседании Исполкома решение не было принято».

Напомним, согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета, спортсмены с российским или белорусским паспортом должны соревноваться только как нейтральные спортсмены и только в личном зачете. Их участие в командных видах спорта не рассматривается. Также не допускаются спортсмены, которые активно поддерживают войну, и те, кто работает по контракту с российскими или белорусскими военными организациями или органами национальной безопасности.