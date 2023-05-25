Ульвия Худиева, собкор 15:53

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (Агентство) закупило 40 аппаратов лучевой диагностики для проведения инструментальных обследований. Руководитель Департамента маркетинга и связей с общественностью Агентства Айнура Ахмедова сказала в интервью haqqin.az, что новое оборудование способно проводить высококачественную диагностику разного вида травм, повреждений и заболеваний.

«Одним из важных факторов, обеспечивающих своевременное оказание медицинских услуг населению в рамках обязательного медицинского страхования, позволяющих повысить качество услуг, является укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. В текущем году планируется передать в пользование врачей 7 единиц интраоперационного рентгеноскопического оборудования (рентгеновский аппарат C-дуга), используемого при ортопедических, урологических, гастроэнтерологических, травматологических операциях и прочих сложных хирургических процедурах. Также закуплено 2 цифровых маммографических аппарата, позволяющих выявлять болезни молочной железы на раннем этапе. Помимо этого, больницам будет передано 24 стационарных и портативных рентгеновских аппарата, 6 аппаратов для флюороскопии», - сказала она. Следует отметить, что в отличие от традиционных рентгеновских аппаратов цифровое рентгеновское оборудование позволяет получить высококачественное изображение при обследовании. При необходимости изображение можно увеличить, что дает врачу возможность увидеть даже мелкие детали и оценить их с высокой точностью. А это сводит к минимуму проведение повторного обследования. Портативные рентгеновские аппараты в основном предусмотрены для обследования пациентов, находящихся в реанимации и стационаре, а также для пациентов, привод которых в рентгеновский кабинет представляет опасность с медицинской точки зрения.