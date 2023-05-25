Армяне уклоняются от военных сборов

Ряд лиц, состоящих на учете в резерве ВС Армении, уклонились от участия в военных сборах, периодически проводившихся в 2022 году. Сорока пяти из них предъявлены обвинения, сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Получив соответствующее приглашение, некоторые лица отказывались от получения повестки для участия в объявленных сборах. В других случаях они получали повестки, но не являлись в территориальные мобилизационные службы Минобороны Армении, уклоняясь тем самым от сборов.

Также граждане, подлежащие участию в сборах, фиктивно устраивались на работу в такие учреждения и компании, работники которых по закону получают броню, то есть в силу своей деятельности не подлежат привлечению к участию в сборах.

С начала проведения военных сборов в 2022-2023 гг. получено в общей сложности 160 сообщений о случаях уклонения от военных сборов, по следам которых было инициировано уголовное производство. 45 лиц были подвергнуты уголовному преследованию. Уголовные дела в отношении 24 человек с обвинительными заключениями были направлены надзорному прокурору.