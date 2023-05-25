Компания Маска начнет испытывать чипы для мозга на людях

Предыдущая заявка Neuralink не получила одобрения FDA из соображений безопасности, как говорилось в пресс-релизе, опубликованном в марте. Сейчас в компании говорят, что удовлетворены решением регулятора, однако немедленных планов на отбор участников испытаний у руководства на данном этапе нет.

Разработчики надеются, что с помощью специальных чипов люди, потерявшие зрение или подвижность, смогут вернуться к полноценной жизни.

Компания Илона Маска Neuralink по производству имплантов для мозга получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на проведение первых испытаний на людях. Об этом информирует BBC.

Технология Neuralink прошла успешное тестирование на обезьянах. В компании надеются, что с помощью новых микрочипов станет возможным лечение таких заболеваний, как паралич и слепота. Также предполагается, что они помогут людям с ограниченными возможностями более широко использовать компьютеры и другие новые технологии.

Одна из функций чипов - интерпретация генерируемых мозгом сигналов и передача информации на устройства через Bluetooth.

По мнению Маска, новая разработка особенно важна на фоне все чаще звучащих опасений, что искусственный интеллект может однажды заменить людей в разных областях жизни.

Многих интересует, сколько будет стоить человеку с имплантом обслуживание гаджетов, связанных с чипом, всем ли это будет по карману, и что произойдет с телом человека, если технология вдруг даст сбой.

Несмотря на многообещающий эффект мозговых имплантов для людей с ограниченными возможностями, у новой технологии нашлись свои критики. «Я думаю, мы приближаемся к действительности, в которой будет гораздо меньше свободы мысли, гораздо меньше умственной конфиденциальности, хотя взамен мы и получим новую возможность для самоопределения», - говорит профессор Нита Фарахани, эксперт в области этических, юридических и социальных последствий в сфере развития новых технологий. По ее словам, мозг человека все больше и больше завязан на новые устройства. «Даже обычные часы сейчас улавливают почти любое намерение человека, не говоря уже о более сложных технологиях, как, например, разработка Neuralink», - говорит Фарахани.

«Если воспринимать наш мозг как последнюю черту нашей конфиденциальности, как единственное пространство, которое мы можем оградить от других людей и закрыть туда доступ, то чем больше происходит достижений в области [мозговых имплантов], тем меньше возможностей сохранить эту последнюю границу конфиденциальности», - сказала эксперт в интервью BBC.