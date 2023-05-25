В целом, доля нефтегазового сектора в ВВП увеличилась до 47,8 процента, а ненефтегазового сектора — 52,2 процента.

Данная тенденция привела к значительному росту номинального внутреннего валового продукта и резкому снижению объема госдолга по отношению к ВВП. Отметим, что в прошлом году нефть и газ не оказали реального влияния на экономический рост страны: 4,6 процента экономического роста были достигнуты полностью за счет ненефтегазового сектора.

В опубликованном 24 мая заключении об исполнении государственного бюджета на 2022 год Счетной палаты констатируется, что государственный долг Азербайджана значительно сократился: с 16,2 процента до 11,6 процента ВВП. Однако такой разницы удалось достичь исключительно благодаря разнице между ценой нефти, заложенной в госбюджет, и ценой на мировых рынках.

По сообщению Счетной палаты, государственный долг Азербайджана по данным, представленным на начало текущего года (без учета условных обязательств), составил 15 миллиардов 566 миллионов манатов. За последний год объем внешних долгов уменьшился, но увеличились внутренние заимствования.

Так, по сравнению с началом 2022 года на конец года уровень прямого внутреннего долга увеличился на 1 миллиард 681 миллион манатов, а прямой внешний долг уменьшился на 1 миллиард 190 миллионов манатов. Таким образом, общий государственный долг увеличился на 3,3 процента.

На фоне увеличения общего госдолга прямые внешние долги уменьшились на 6,2 процента и составили 10 миллиардов 769 миллионов долларов. Объем погашенных заимствований превысил сумму вновь привлеченных кредитов.

В заключении Палаты констатируется, что высокая доля 5-летних обязательств в прямом внешнем государственном долге, а также осуществление выплат по основному долгу по прямо привлеченным кредитам посредством рефинансирования могут создать дополнительные факторы риска, связанные с рефинансированием и процентными ставками в текущих макроэкономических условиях.

Сообщается, что с этого года выполнение основных обязательств по внешнему долгу будет обеспечиваться не за счет государственного бюджета, а за счет рефинансирования. Учитывая стратегию правительства по управлению внешним долгом, можно сделать вывод, что этот процесс будет осуществляться за счет выпуска новых государственных облигаций на внутреннем рынке.

Учитывая прогноз Центробанка о 8-процентной инфляции в этом году, Счетная палата сообщает, что ежегодное увеличение внутренних заимствований на фоне текущей инфляции может привести к снижению интереса инвесторов, повышению процентных ставок по государственным ценным бумагам и, как следствие, увеличению процентных расходов.