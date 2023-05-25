В Армении рассказали о ратификации мира с Азербайджаном

Ратификация возможного мирного договора между Арменией и Азербайджаном будет длительным процессом, заявил на брифинге в парламенте Армении член правящей партии «Гражданский договор», глава комиссии по государственно-правовым вопросам парламента Армении Владимир Варданян.

Он отметил, что процесс согласования текста мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном продолжается, и в целом его можно оценить положительно.

Касаясь процесса подписания договора, депутат сказал: «Договор должно одобрить правительство, затем Конституционный суд проверит, насколько закрепленные в нем обязательства соответствуют основному закону страны. После этого договор пройдет ратификацию в парламенте, потом президент должен подписать акт о ратификации».

Он добавил, что тот же процесс должен пройти в Азербайджане, и только после всего этого договор вступает в силу.