В Баку акция протеста членов семей арестованных верующих

Родственники верующих, арестованных по обвинению в незаконном обороте наркотиков, провели в пятницу, 26 мая, акцию протеста вблизи Администрации президента Азербайджана. Об этом сообщает агентство Turan.

Протестующие держали портреты арестованных, заявляли об их невиновности.

Полиция не вмешивалась в ход акции, однако рекомендовала протестующим обратиться в приемный отдел администрации. В конечном итоге протестующих посадили в автобус и удалили с территории.