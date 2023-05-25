В Баку акция протеста членов семей арестованных верующих
Родственники верующих, арестованных по обвинению в незаконном обороте наркотиков, провели в пятницу, 26 мая, акцию протеста вблизи Администрации президента Азербайджана. Об этом сообщает агентство Turan.
Протестующие держали портреты арестованных, заявляли об их невиновности.
Полиция не вмешивалась в ход акции, однако рекомендовала протестующим обратиться в приемный отдел администрации. В конечном итоге протестующих посадили в автобус и удалили с территории.
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