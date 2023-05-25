Сербская армия движется к Косово видео
Министр обороны Сербии подтвердил срочное выдвижение армии к административной границе с Косово из-за столкновений между косовским спецназом и сербами.
*** 16:25
Столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербскими сотрудниками органов самоуправления общин произошли сегодня на севере непризнанного Косово, сообщает телеканал РТС.
По данным телеканала, в общине Звечан спецназовцы применили шумовые гранаты.
Президент Сербии Александар Вучич привел армию в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово.