Суд удовлетворил ходатайства о компенсации трем оправданным после 5 лет тюремного заключения по «Тертерскому делу». Им будет выплачена компенсация на общую сумму 361 тыс. манатов.

На заседании в Насиминском районном суде было принято решение о выплате оправданному Мушвигу Ахмедли в качестве компенсации 123 тыс. 486 манатов: 66 тыс. манатов - за моральный ущерб (по 1 тыс. манатов за каждый месяц лишения свободы) и 57 тыс. 486 манатов - за материальный ущерб.

Два других иска также рассматривались в Насиминском районном суде. Согласно решениям суда по отдельно рассмотренным искам, оправданному Зауру Абдуллаеву будет выплачено 118 тыс. 879 манатов: за моральный ущерб - 66 тыс. манатов, за материальный ущерб - 52 тыс. 879 манатов, Вели Халилову - 118 тыс. 649 манатов: за моральный ущерб - 66 тыс. манатов, материальный ущерб - 52 тыс. 649 манатов.

Ответчиком по всем искам признано Министерство финансов.

Все трое вышеуказанных лица - бывшие военнослужащие-сверхсрочники. Их арестовали по «Тертерскому делу» в 2017 году, в 2022 году они были оправданы.