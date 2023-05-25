«Сабах» в шаге от чемпионства в Баскетбольной лиге Азербайджана ВИДЕО

Отдел спорта

Сегодня в 19:30 в Спортивном центре «Серхедчи» состоится четвертый матч финальной серии Баскетбольной лиги Азербайджана с участием «Сабаха» и «Гянджи».

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.

После трех матчей со счетом 2:1 в серии ведет «Сабах».

Финальная серия длится до трех побед одной из команд, и уже сегодня «Сабах» может стать чемпионом страны.

Напомним, бронзовые медали выиграла команда НТД.