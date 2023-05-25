«Сабах» в шаге от чемпионства в Баскетбольной лиге Азербайджана ВИДЕО
Сегодня в 19:30 в Спортивном центре «Серхедчи» состоится четвертый матч финальной серии Баскетбольной лиги Азербайджана с участием «Сабаха» и «Гянджи».
Прямую трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
После трех матчей со счетом 2:1 в серии ведет «Сабах».
Финальная серия длится до трех побед одной из команд, и уже сегодня «Сабах» может стать чемпионом страны.
Напомним, бронзовые медали выиграла команда НТД.
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