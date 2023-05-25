В галерее «Рафаэль» Музея Виктории и Альберта, одного из самых известных музеев мира, состоялось мероприятие, посвященное 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Об этом сообщили haqqin.az в Фонде Гейдара Алиева.

В сообщении напоминается, что общенациональный лидер во время своего визита в Великобританию в 1998 году принял участие и выступил на концерте, организованном здесь. В ходе своего выступления Гейдар Алиев подчеркнул важность представления азербайджанской музыки и искусства в этом историческом зале. Этот знаменательный исторический момент сделал особенным прошедшее 25 мая мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева.

В мероприятии, проведенном при поддержке Фонда Гейдара Алиева, приняли участие торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон, помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов, депутаты Палаты общин парламента Великобритании, лорды, члены рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-британским межпарламентским связям, представители дипломатического корпуса, аккредитованные в этой стране, частного сектора, известные общественные деятели, члены азербайджанской общины Великобритании.