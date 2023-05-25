Китайская делегация, возглавляемая спецпредставителем КНР Ли Хуэем, пыталась убедить европейских лидеров в необходимости соблюдения нейтралитета в вопросе войны России против Украины, немедленного прекращения огня и согласия на передачу РФ уже оккупированных ею территорий. Об этом сообщают источники издания The Wall Street Journal в руководстве стран ЕС.

Помимо этого, Ли Хуэй предлагал Европе рассматривать Китай как альтернативный США центр силы. По словам собеседников WSJ, власти европейских государств не собираются отвергать миротворческие усилия КНР полностью, однако считают, что мир не будет возможен до того момента, пока российские войска остаются на территории Украины.

По словам одного из европейских дипломатов, китайской делегации был дан ответ, что «заморозка конфликта не в интересах международного сообщества». Также КНР заверили в «невозможности» отделения позиции ЕС от американской, а также в том, что Европа не перестанет поддерживать Украину. «Возможно, они проверяют единство Запада», — говорит источник WSJ.

26 мая Ли Хуэй прибыл для переговоров в Москву. Здесь он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить с ним китайский план окончания российско-украинской войны. Перед этим он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию.