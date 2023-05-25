Путин заявил, что будущее есть у всех, но разное
Президент России Владимир Путин уверен, что Россию ждет хорошее будущее. С таким прогнозом глава российского государства выступил на встрече с членами общественной организации «Деловая Россия».
«На самом деле будущее есть у всех. Только оно разное. Вот это ключевой вопрос. Уверен, у России будущее хорошее. Во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим, и знаем, какими средствами добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы, прежде всего людские, человеческие ресурсы», — приводит «Коммерсант» слова российского президента.